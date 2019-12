Um encontro para a história

A noite de 28 de dezembro promete ser de muita emoção, recordações e reencontros em Fortaleza. Nesta data, no Marina Park Hotel acontecerá o show da Turnê “Amigos 20 anos – A história continua”. Os astros da música sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo se apresentarão em um único espetáculo, relembrando consagrados sucessos. E não poderia haver lugar mais propício para um reencontro tão aguardado. “A escolha dos promotores pelo Marina Park Hotel ocorreu por este ter o slogan de ser o ‘Hotel dos Grandes Eventos’ e ter um show com uma grade de artistas consolidados, comemorando 20 anos de história, conversa com a própria história do hotel”, comentam os promotores.

“O show já percorreu todo o Sul e o Sudeste, e seremos os únicos a apresentá-lo no Norte e Nordeste em 2019”, completa. Para os fãs, será a grande chance de cantar junto com os ídolos hits inesquecíveis, como “É o amor”, “Sonho de amor”, “Evidências”, “Sinônimos”, “Talismã” e “Pense em mim”, confirmados na programação.

Mas as emoções não param por aí. "Os fãs mais antigos desses artistas vão se emocionar com a apresentação, mas os novos fãs também vão curtir, pois eles possuem sucessos atemporais", observam os promotores do show.

Para a história

A apresentação única no Marina Park Hotel ganha importância porque a formatação Amigos tem data de validade: será encerrada em agosto de 2020. "O outro fato é que esses artistas possuem sucessos que marcam fases da nossa vida, independentemente da faixa etária. Um outro fator emocionante é que durante o show a memória do cantor Leandro é homenageada por eles. Além disso, essas duplas são pioneiras na inserção do sertanejo no cenário da música brasileira", analisam os promotores. A dupla Zezé de Camargo e Luciano cruza em vários momentos a nossa história. Eles já fizeram nosso Arraiá por duas vezes, assim como um Réveillon", completam.

Para abrigar um evento tão importante, o Marina Park Hotel oferece sua consagrada infraestrutura. A organização está preparando um palco de 20m de frente e 50m de extensão, atendendo o mesmo layout utilizado pela turnê nos demais shows. “O público vai conferir um sistema de luz, led e sonorização de última geração. Teremos open bar e open food premium, além de praça de alimentação com food trucks escolhidos a dedo”, complementa os promotores. A estrutura também terá posto médico, monitoramento eletrônico, seguranças e brigadistas.

Ingressos

Para adquirir os ingressos, o público pode procurar os pontos de venda, no próprio Marina Park Hotel e no Marina´s Stories, no Shopping RioMar Fortaleza. A compra também pode ser feita através do site bilhetecerto.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (85) 4006.9595, 99237.0277 e 99112.7405.

A abertura dos portões será às 21 horas. Após o show com os astros da música sertaneja, haverá a apresentação do cantor Michael Wesley, para que o público possa aproveitar a festa por mais tempo.

Show da Turnê "Amigos 20 anos – A história continua"

Marina Park Hotel - Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil, Fortaleza - CE

Data: 28 de dezembro de 2019

Horário: 22h30 (abertura dos portões às 21h)

Ingressos: Marina Park Hotel e Marina´s Stories (Shopping RioMar Fortaleza) e pelo site bilhetecerto.com.br

Informações: (85) 4006.9595, 99237.0277 e 99112.7405