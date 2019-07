Tirullipa brinca com Gretchen e recebe críticas no Instagram

O humorista Tirullipa gerou controvérsias na última terça-feira (16) após postar uma imagem de Gretchen com o aplicativo do momento, no qual as fotos podem ser envelhecidas. "Duvido alguém adivinhar quem é?", escreveu ele em parte da leganda da foto da artista com várias rugas, ao também comentar sobre as plásticas da mesma.

Gretchen, atualmente com 60 anos, usou o Instagram Stories para comentar com os fãs sobre o ocorrido. Além disso, ela também falou sobre como lidar com as críticas mantendo o sorriso no rosto. "Sabe como, minha gente? Não se importando. Não se importando. As pessoas são maldosas, mesmo, mas nem ligo. Deixo pra lá e deixo que se enforquem no próprio cordão", explicou.

Mesmo assim, ela preferiu diminuir a importância da brincadeira feita pelo humorista. "Quero dizer pra vocês sobre essa polêmica do Tirullipa, que nem é polêmica nenhuma. Ele fez uma brincadeira, não é tão de bom tom, mas conheço Tirullipa desde pequenininho, quando eu trabalhava com o pai dele nos circos, fazendo show", disse.

Segundo Gretchen, Tirullipa é uma pessoa muito doce e sem maldade. "Ele é um humorista e humorista é assim mesmo. Não estou chateada, não estou magoada. Claro que não achei bonito, mas também achei engraçado, porque um dia todo mundo vai ficar velho, mesmo. Um beijo e bom dia pra vocês", finalizou.