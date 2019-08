Thaynara OG e Gustavo Mioto terminam namoro

Chegou ao fim o namoro da digital influencer Thaynara OG e do sertanejo Gustavo Mioto. A informação foi confirmada pela assessoria da maranhense ao ‘hugogloss.com’. Thaynara colocou fim no relacionamento de pouco mais de um ano no último final de semana. De acordo com a equipe da apresentadora do GNT, o rompimento teria acontecido sem conflitos.

“O carinho e o amor continuam. Ambos torcem um pelo outro“, declarou a assessora da digital influencer ao portal. No comunicado de Thaynara,foi informado ainda que ela não falaria mais nada sobre o assunto e não forneceria mais detalhes como, por exemplo, o motivo do término.

O casal começou o relacionamento em junho do ano passado, durante o “São João da Thay”, evento beneficente organizado pela digital influencer que reúne famosos em São Luís. Uma amiga em comum apresentou o cantor para a influencer. O namoro, no entanto, só foi assumido três meses depois.

Primeiro réveillon juntos

O casal ainda passou um virada de ano juntos. Em Fortaleza, Gustavo Mioto realizou o réveillon 2019 do Colosso Lake Lounge. O cantor trouxe a família e Thaynara OG para o evento na capital cearense.