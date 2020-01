Terceira edição do projeto Chá de Afetos, da Aliás Editora, acontece nesta quinta-feira (23)

Acontece nesta quinta-feira (23), a partir das 19h, na Matinê 12, a terceira edição do projeto Chá de Afetos. Idealizada e realizada pela Aliás Editora, a ação, com frequência mensal, tem como objetivo estreitar o diálogo sobre diversidade de temas a partir do resgate do hábito de sentar na calçada para conversar.

A primeira edição contou com a participação da escritora Tércia Montenegro, que falou sobre vivências relacionadas à palavra vento. A segunda, reuniu Ana Karine Souto e Érica Machado, que discutiram sobre artesania.

Desta vez, é Marília Lovatel que estará à frente da roda de conversa trocando ideias sobre o tema “Terra”, resgatando memórias, experiências e outras nuances para dividir com o público presente.

A autora cearense é mestre em literatura pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e professora da Pós-graduação em Escrita Literária no Centro Universitário Farias Brito. Publicou 10 livros no intervalo de seis anos, títulos apresentados por nomes como Rachel de Queiroz, Ignácio de Loyola Brandão, Ana Miranda, entre outros.

Uma de suas últimas empreitadas foi o lançamento de um livro de poemas e aforismos no ano passado, em parceria com Marcelo Peloggio. Também em 2019, mediou a conversa “Insubmissas memórias”, com Conceição Evaristo e Vânia Vasconcelos, durante a XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará. Em 2017, foi finalista do Prêmio Jabuti.

Aconchego

A ideia do Chá de Afetos é ser um espaço horizontal de trocas e partilhas a respeito de variedade de temáticas.

O diálogo entre os participantes é complementado pela apreciação de diversos sabores de chá servidos durante o encontro, criando uma aconchegante atmosfera de aproximações.

Serviço

Terceira edição do Chá de Afetos

Nesta quinta-feira (23), às 19h, na Matinê 12 (Avenida 13 de Maio, 1422 - entrada pela Rua Barão de Aratanha). Entrada gratuita.