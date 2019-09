Sommelier cearense é selecionado para curso em instituição mais importante da área

O sommelier cearense Zeh Lima Filho foi um dos selecionados para fazer curso no The Institute of Master of Wine. Fundada em 1955, a instituição é considerada como a mais importante de ensino de vinhos em todo o mundo.

O curso reúne série de formações em mercado, tipos e variedades de vinhos do mundo, além dos processos de elaboração e análises sensoriais. Ao final, o aluno conquista o título de Master of Wine, entrando para categoria de maiores conhecedores de vinhos.

Zeh é o primeiro cearense a conquistar uma vaga na instituição e, atualmente, apenas um brasileiro tem esse título. "Só ter passado na seleção é um mérito muito grande e, agora, eu tenho um longo caminho pela frente. Sou o primeiro nordestino a conquistar uma vaga no Instituto, uma escola que oferece a plenitude da formação, com conhecimento integral sobre o assunto”, celebra Zeh.

O bacharel em Direito entrou para o ramo da Gastronomia em 2011, quando começou a dar aulas no curso do Instituto Federal do Ceará. Depois de estudos e leituras sobre vinhos, se interessou pela área e acumula certificações de reconhecimento internacional, como o Wine & Spirit Education Trust (WSET).