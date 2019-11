Sexta edição do Festival Fortaleza Instrumental traz atrações como Bixiga 70 e Orquestra Voadora

A partir de quinta (28), até sábado (30), acontece a sexta edição do Festival Fortaleza Instrumental. Este ano, a programação está concentrada na unidade do Sesc Fortaleza (Centro) e traz atrações nacionais como o Bixiga 70 (SP) e a Orquestra Voadora (RJ). Do cenário local, nomes como o veterano Nonato Luiz e a banda Astronauta Marinho movimentam a agenda. A exemplo de edições anteriores, o projeto também promove workshops de formação musical.

A entrada para os shows é gratuita, mas a organização pede a doação de 1kg de alimento. A arrecadação será destinada ao Programa Mesa Brasil Sesc. Em 2019, diferente dos anos anteriores, o Festival Fortaleza Instrumental não privilegia um tema musical específico, e evoca uma mistura de "todos os timbres".

Na parte de ações formativas, o baiano Marco Lobo volta ao festival e realiza um workshop sobre a percussão. Na quinta (28), às 9h, para 40 participantes, ele vai abordar a prática e o dia a dia do percussionista. Na sequência, sexta (29), com o mesmo número de vagas e horário, os paulistanos do Bixiga 70 trocarão experiência sobre os ritmos afro-brasileiros que envolvem os arranjos musicais do grupo.

O baiano Marco Lobo já participou de edições anteriores do Festival e volta este ano

Por fim, no sábado (30), também às 9h, o músico, construtor de instrumentos e esculturas sonoras Leandro César vai usar a matéria-prima da Pedra Cariri para construir uma série de instrumentos musicais. Este workshop é limitado a 20 participantes.

Inscrições

Para os workshops, as inscrições são gratuitas e estão abertas na sede da Associação Solar (Avenida da Universidade, 2333, Benfica). As vagas para cada uma das oficinas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Serviço

VI Festival Fortaleza Instrumental

De quinta (28) a sábado (30), no Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Acesso gratuito. Informações para inscrições nos workshops: (85) 3226.1189

Programação

Quinta (28)

9h - Workshop Marco Lobo (40 vagas)

19h30 - Orquestra Solar de Tambores (CE) + Marco Lobo (BA/RJ)

21h - Orquestra Voadora (RJ)

A Orquestra Voadora (RJ) é a última atração da programação de abertura do evento

Sexta (29)

9h - Workshop Bixiga 70 (40 vagas)

19h - Astronauta Marinho (CE)

20h30 - Wassab (PE)

22h - Bixiga 70 (SP)

Sábado (30)

9h - Workshop Leandro César (20 vagas)

18h - Orquestra Popular do Nordeste (CE)

19h30 - Leandro César (MG)

20h30 - Nonato Luiz e Adelson Viana (CE)

22h - Pedra Branca (SP)