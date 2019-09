Sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, será pai novamente

O cantor sertanejo Zé Neto, 29, que faz dupla com Cristiano, 31, será pai novamente. O músico anunciou que espera seu segundo filho com a influencer Natália Toscano. O sexo do bebê ainda não foi revelado, mas o pai babão já posou com o teste de gravidez nas mãos.

"Deus nos honrou com mais um anjo, Agora somos quatro. E a Felicidade reina aqui!", declarou Natália.

"E agora somos 4. Venha com saúde, meu filho, que amor já tem muito aqui te esperando!", publicou o pai. Ambos já são pais do pequeno José Filho, 2 anos.

Em novembro, o músico e sua esposa farão a cerimônia do casamento no religioso.

Coincidentemente, Cristiano, que faz dupla com o amigo, também vai ser pai. Ele e Paula Vaccari aguardam por um menino.