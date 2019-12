Sebrae/CE promove I Seminário de Jovens Empresários

O Sebrae/CE realiza nesta quarta-feira (11), a partir das 13 horas, o I Seminário de Jovens Empresários, na Fábrica de Negócios do Praia Centro Hotel. O evento objetiva apresentar e debater as facetas do empreendedorismo em um ambiente em constante mudança, promovendo a discussão sobre as novas atitudes que estimulam o desenvolvimento de negócios, o fomento de networking e a conexão entre os participantes, promovendo a educação e a cultura empreendedora.

De acordo com o analista do Sebrae/CE, Felipe Cidrão, um dos grandes desafios do empreendedorismo capitaneado pelas jovens lideranças do país é o de encontrar oportunidades disruptivas e colaborativas para o sucesso de suas estratégias, além da criação de oportunidades para o crescimento de seus negócios. “Encontrar e explorar esses espaços em um ambiente de crescimento acelerado, agressivo, desafiador, competitivo e veloz requer a geração de ideias práticas para a alavancagem dos desafiadores modelos de negócios e a formação de redes sólidas”.

Segundo Cidrão, a ideia do evento é justamente trazer para estes jovens empreendedores alguns destes exemplos de como ser inovador e disruptivo no mundo dos negócios. Para isso, o evento contará com as palestras do web ativista, difusor de conceitos e atividades ligados à sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa e inovação, Gil Giardelli, e do empreendedor, professor e palestrante nas áreas da criatividade, inovação e empreendedorismo, Murilo Gun.

O Seminário tem o apoio do Fórum de Jovens Empresários do Estado do Ceará, instituição que tem por finalidade propor, apoiar e acompanhar projetos e ações visando ao fortalecimento e à integração dos movimentos de jovens lideranças empresariais do estado do Ceará, assegurando, por meio do empreendedorismo e da inovação, a ampliação dos mercados e a conquista de um melhor ambiente de negócios, culminando na transformação da nossa sociedade.

O Fórum é formado por representantes das entidades privadas, organizações não governamentais e órgãos públicos e privados relacionados com os movimentos de jovens lideranças empresariais do estado do Ceará.

Serviço

I Seminário de Jovens Empresários

Data: 11 de dezembro de 2019

Horário: A partir das 13 horas

Local: Fábrica de Negócios do Praia Centro Hotel - Av. Monsenhor Tabosa, 740 - Fortaleza