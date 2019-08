Sandy revela que já exagerou na bebida alcoólica e sofreu com ressaca

Durante uma brincadeira, a cantora Sandy, 36, revelou que já sofreu pelos efeitos das bebidas alcoólicas e vomitou sete vezes após uma noite de bebedeira. "O vaso virou meu melhor amigo naquela noite. Eu estava em uma fazenda, em família, entre amigos, e a minha melhor amiga ficou acordada quase a noite inteira me vigiando para ver se eu não ia fazer mais nada", contou a artista durante o quadro "Eu Nunca" do influenciador Matheus Mazzafera. A cantora disse que se arrependeu do "porre", que ocorreu após sete copos de caipirinha de limão.

Ela também revelou que tanto ela quanto o marido, Lucas Lima, 36, estão satisfeitos com um único menino e não pretendem ter mais filhos. "Acho que dá para criar um filho único de um jeito que ele não seja mimado, sozinho, solitário e triste.. Estou tentando". Dentre outras respostas, Sandy revelou que nunca levou toco -"mas também só investi quando achava que ia dar jogo"- que já chorou por amor, levou multa por velocidade, e que nunca nadou pelada por medo de alguém a ver, principalmente por ser famosa desde nova.

Sandy está atualmente apresentando a turnê Nossa História ao lado do irmão Junior, e já passou por diversas cidades do Brasil, inclusive Fortaleza no mês de julho. A dupla confirmou outros dois shows fora do Brasil: em Nova York (2/10, no Barclays Center) e em Lisboa (6/10, na Altice Arena). Ao todo, a programação da turnê Nossa História tem agora 18 eventos - de julho a novembro.