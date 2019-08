RuPaul receberá prêmio em Cannes por seu trabalho na TV

Você pode nunca ter visto o nome RuPaul, mas se usa a internet ou zapeou por canais de TV por assinatura, certamente, já se deparou com a imagem da drag queen mais famosa do mundo em algum momento. RuPaul Andre Charles, 58, a pessoa por trás do personagem, receberá o prêmio "Variety's Vanguard Award", em reconhecimento a sua contribuição com o mundo do entretenimento.

Uma executiva ligada a revista responsável pela honraria comemorou a indicação do artista ao prêmio. "RuPaul Charles tem sido uma força na televisão há mais de uma década, e tem sido um pioneiro LGBTQ+ ao longo de sua carreira. RuPaul's Drag Race não só entretém fãs em todo o mundo, mas também tem o poder de abrir mentes e tocar seus corações. Ele é mais que merecedor do Prêmio 'Variety Vanguard' deste ano".

O prêmio será entregue durante a conferência Mipcom International TV Sales, que acontece entre os dias 14 e 17 de outubro em Cannes (França). A honraria aumentará a lista de prêmios de RuPaul, que inclui três Emmys como apresentador.

RuPaul deu início a sua carreira nos anos 80, nos Estados Unidos. O sucesso veio com o programa RuPaul's Drag Race, reality show que escolhe a melhor drag queen, por meio de provas semanais que incluem canto, dança e costura entre as tarefas. O programa, que é sucesso desde 2009, gerou o spin-off RuPaul's Drag Race All Stars.