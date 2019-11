Projeto gratuito discute equidade de gênero em universidades e escolas de Fortaleza

A equidade de gênero busca justiça e oportunidades iguais para homens e mulheres. A partir do tema, o "Cinema em Movimento – Circuito Universitário" protagoniza ações em universidades e salas de aulas do ensino médio de todo o país. O projeto realiza sessões gratuitas de cinema e debates com o público. Em Fortaleza,as sessões acontecem em novembro (dias 25, 27 e 29) e dezembro (dias 6, 7, 8, 9 e 16). Todas as exibições são gratuitas, abertas ao público e seguidas de rodas de conversa.

Os três filmes selecionados são "Lute como uma menina", de Beatriz Alonso e Flávio Colombini; "Repense o Elogio", de Estela Renner e "O Silêncio dos Homens", de Ian Leite e Luiza de Castro. As produções escolhidas fortalecem as discussões em torno do homem na sociedade, o feminismo na atualidade, o modelo educacional do País e o poder popular. A curadoria ficou por conta de uma comissão formada por profissionais da MPC Filmes.

Entre os destaques, a sessão do dia 25 de novembro, às 11h, na Escola Adauto Bezerra, no Bairro Fátima, e do dia 29 de novembro, que acontece às 14h na E.E.M Professora Tecla Ferreira, em Lagoa Redonda, e será seguida de debate com a participação do Coletivo Transpassando, que atua no combate à transfobia, na construção de espaços de debate, ensino, pesquisa e formação humana visando o combate a todo tipo de opressão. Em dezembro, as exibições serão realizadas na UFC e na UECE e no salão comunitário do Grupo Capoeirarte e do Grupo JUSCMOM.

"Repense o Elogio" discute o cuidado com a infância

"Discutir equidade de gênero é fundamental na construção de um mundo menos violento. Escolhemos o tema e selecionamos os filmes buscando discutir, além da questão feminina também a masculinidade. Acredito que o filme 'O Silêncio dos Homens' será uma ferramenta incrível para isso", afirma em nota a diretora geral do circuito, Luciana Boal Marinho.

Agentes

Os responsáveis pela produção do Circuito em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal são 27 universitários selecionados e capacitados pela produtora carioca MPC Filmes. Em Fortaleza, o agente mobilizador da mostra é o estudante de Filosofia Paulo de Lima (25).

Em outubro, esses jovens estudantes (com idades entre 19 e 30 anos) passaram por uma semana de capacitação em um hotel na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Além de assistir os filmes com os diretores, tiveram aulas sobre cinema, história e memória, participaram de dinâmicas e workshops de produção e divulgação.

Criado em 2000 pela MPC Filmes o Cinema em Movimento - Circuito Universitário tem como objetivo principal fomentar, no ambiente acadêmico, o diálogo e a reflexão sobre questões de interesse nacional e histórico abordadas nas obras a serem exibidas. Mais do que uma simples exibição de filmes, a Mostra é um espaço de ampla comunicabilidade, constituindo-se um eficaz instrumento de divulgação e multiplicação de mensagens.

Filmes selecionados:

"Lute como uma menina" (Documentário, 76 minutos, Livre, 2016)

Sinopse: O documentário conta a história das meninas que participaram do movimento secundarista que ocupou escolas e foi às ruas para lutar contra um projeto de reorganização escolar imposto pelo governador de São Paulo, que previa o fechamento de quase cem escolas. As meninas contam suas histórias enfrentando figuras de autoridade, desde a luta pela autogestão das escolas até a violência desenfreada da polícia militar. Uma importante reflexão sobre o feminismo, o atual modelo educacional e o poder popular.

"Repense o Elogio" (Documentário, 48 minutos, Livre, 2017)

Sinopse: O filme propõe uma conversa sobre a maneira que as crianças são elogiadas. Enquanto meninas muitas vezes são elogiadas apenas por sua aparência, meninos podem receber elogios ressaltando suas habilidades. Este é um filme que reflete sobre o poder das palavras e da cultura que trouxe um desequilíbrio na forma de elogiar nossos meninos e meninas.

"O Silêncio dos Homens" (Documentário, 60 minutos, Livre, 2019)

Sinopse: o filme é parte de um projeto que ouviu mais de 40 mil pessoas em questões a respeito das masculinidades e desembocou num documentário e num livro-ferramenta baseado nesse estudo com dados públicos por meio de um convênio com o Consórcio de informações Sociais (CiS) da USP.

Programação

Data: 25/11

Hora: 11h

Local: Escola Adauto Bezerra - Rua Monsenhor Liberato, 1850 - Bairro Fátima

Filme: Repense o elogio

Data: 27/11

Hora: 14h

Local: EEMTI José Valdo Ribeiro Ramos – Rua Pedro Americo, 100, Carlito Pamplona

Filme: O Silêncio dos Homens

Data: 29/11

Hora: 14h

Local: E.E.M Professora Tecla Ferreira - R. Francisca Bezerra, 451 - Lagoa Redonda

Filme: O Silêncio dos Homens

Data: 06/12

Local: UFC - CH 1 - Auditório José Albano – Avenida da Universidade, 2683, Benfica

Hora: 9h

Filme: Repense o elogio

Hora: 14h

Filme: Lute Como Uma Menina

Hora: 18h

Filme: O Silêncio dos Homens

Data: 07/12

Local: Grupo Capoeirarte - Salão Comunitário - Santíssima Trindade

Hora: 18h30

Filme: Lute Como Uma Menina

Data: 08/12

Local: Grupo JUSCMOM - Salão Comunitário - Santíssima Trindade

Hora: 18h30

Filme: Repense o elogio

Data: 09/12

Local: Sala A20 - CH da UECE (Cinetrans/Curso Surdez e Gênero)

Hora: 14h

Filme: Repense o elogio

Data: 16/12

Local: Auditório do CH da UECE - Campus Fátima

Hora: 9h

Filme: Lute Como Uma Menina