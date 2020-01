Petrix Barbosa é acusado por internautas de assediar Bianca Andrade mais uma vez no BBB 20

Depois da eliminação de Lucas Chumbo na terça-feira (28), Petrix Barbosa se envolveu em outra polêmica com Bianca Andrade. Internautas acusam o atleta de "sarrar" na influenciadora.

Enquanto os dois conversavam com Flayslane e Mari Gonzalez, Bianca disse ao brother: "Se você me colocar no paredão de novo.. Se você fizer isso..". Petrix respondeu: "Deixa pra Mari agora, calma (risos) brincadeira. Eu perco os amigos, mas não perco a piada". Depois ele abraça a sister e a chacoalha.

Outro comportamento que chamou atenção foi o de Flayslane. Segundo os usúarios do Twitter, a sister teria percebido a ação de Petrix.

Na última festa do BBB 20, na sexta-feira (24), Petrix foi acusado de assediar Bianca ao tocar o seio da influenciadora. No dia seguinte, Boca Rosa foi chamada ao confessionário e questionada se em algum momento havia se sentido incomodada com a abordagem do atleta. Ela negou o assédio.