Pedro Scooby declara que não vai passar Natal com filhos por causa de Luana Piovani

O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais para responder comentários de seguidores sobre sua relação com os filhos Dom (7), Bem (4) e Liz (4) e com a ex-esposa Luana Piovani. Ao ser questionado sobre passar o natal com as crianças, Pedro respondeu que isso não seria possível por não possuir boa relação com Piovani. "Passei todos os natais da vida com eles, nesse ano não vou passar porque eu e a mãe não estamos juntos e não tenho boa relação com a mesma. Acredito que vou conseguir com que eles passem comigo ano que vem!", escreveu.

Acusado de passar mais tempo viajando com mulheres do que com os filhos, Scooby se defendeu afirmando que as viagens são a trabalho. "Quanto a mulher em acompanhar no meu trabalho, isso é problema meu! E quanto aos meus filhos, eu sempre tive que viajar muito, mas todo os tempo que tenho com eles sou muito presente", respondeu a uma seguidora.

O surfista também afirmou que viu os filhos 14 vezes após o divórcio com Luana, em março de 2019. "Sempre que as crianças estiveram comigo, eu cuidei quando esteve doente, dei muito amor, cuidados, ensinamentos e atenção! Fui esse ano 14 vezes a Portugal, levei eles comigo para Califórnia e Inglaterra", disse.

Em uma transmissão ao vivo, a apresentadora Luana Piovani usou seu canal do Youtube para realizar uma retrospectiva de 2019. No vídeo, a atriz falou sobre o comportamento do ex-marido após a separação. Luana também dedicou o 'troféu mole do ano' para Scooby.

Em maio de 2019, o surfista assumiu namoro com a cantora Anitta, que chegou ao fim em agosto. Atualmente, Scooby está em um relacionamento com a modelo Cintia Dicker.