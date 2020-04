Patriarca do jazz, Ellis Marsalis Jr. morre aos 85 com coronavírus

O pianista americano Ellis Marsalis Jr., figura central no jazz na segunda metade do século 20, morreu nesta quarta-feira (1º) em Nova Orleans, aos 85 anos. A morte está ligada a complicações causadas pela Covid-19, de acordo com New York Times.

Marsalis também se dedicou ao ensino do jazz em sua cidade natal, Nova Orleans. Ele ajudou nas carreiras de seus filhos, Branford e Wynton Marsalis. Este último se apresentou no Brasil em 2019. "Meu pai também era um professor, então vivia rodeado de outros professores, seus colegas. Pegar uma coisa que eu sei e tentar passar para os outros sempre foi algo natural para mim. Dei minha primeira aula quando tinha 15 ou 16 anos, para garotos menores", disse Wynton à Folha de S.Paulo em 2019.