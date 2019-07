Para ficar mais jovem Xand Avião aplica botox e faz clareamento a laser; assista

O cantor de forró Xand Avião adotou procedimentos estéticos para ficar com aparência mais jovem. Em uma clinícia de estética e dermatologia de Fortaleza, ele recorreu a utiliação do uso de botox. Ao Verso, a médica Mariana Pimenta contou sobre as intervenções realizadas.

"Xand fez dois procedimentos. O primeiro foi a aplicação do botox com o intuito de relaxar a musculatura da testa, a região entre as sobrancelhas e a lateral dos olhos para ficar com um aspecto mais jovem. O tempo de duração da aplicação é de quatro a seis meses e custa R$1,2 mil. Ele também fez uma sessão de laser espectra XT que o foco dele é ofertar um melhor clareamento e brilho da pele, além de realizar o fechamento dos poros. O custo da sessão é de R$350", explicou a médica.

Não é novidade o empenho de Xand Avião em cuidar do corpo. Em 2016, ele colocou um balão intragástrico. Na época, ele chegou a perder mais de 20kg.