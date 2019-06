Para comer, beber e se divertir

De acordo com sondagem do Ministério do Turismo, Fortaleza é o destino brasileiro mais procurado por turistas nacionais nos meses de junho e julho. Quem nunca veio quer conhecer. Quem já conhece quer voltar. E para ajudar o turista a ter a melhor experiência turística no Estado, o Sistema Verdes Mares lança mais uma vez o seu Guia Conhecendo o Ceará, com os 100 melhores lugares para se conhecer.

“O Ceará tem opções para todos os gostos, seja para relaxar, se divertir ou se deliciar com uma boa culinária. O Guia Conhecendo o Ceará convidou um júri especializado para eleger os melhores lugares incluindo restaurantes, barracas de praia, bares e cafeterias”, afirma Tayro Mendonça, Supervisor Comercial do Diário do Nordeste.

Considerado uma referência para o turismo cearense, o Guia Conhecendo o Ceará chega a sua 9a edição, mantendo o formato pocket e trazendo várias dicas sobre destinos e pontos turísticos, estabelecimentos comerciais e experiências.

Seções

A publicação é dividida em sete seções. Lugar ao Sol traz as melhores opções de barracas de praia. Água na Boca lista dicas de restaurantes, pizzarias e lanchonetes. Agora esta seção vem com novas categorias, apresentando também opções de açaí, hamburgueria, comida saudável e culinária internacional. Em Pecado da Gula, o leitor confere as melhores cafeterias, docerias e sorveterias. Entre Amigos já listava os melhores bares, agora vem com a novidade das cervejarias. E para quem busca casas de show, a seção é Altas Horas. Em Para Relaxar, você encontra sugestões de Spas, novidade desta edição.

Na seção Pontos Turísticos, o Guia mostra as melhores atrações do nosso Estado que não podem deixar de fora do roteiro do turista. Tem opções para quem aprecia natureza, vida urbana, arte e cultura. Tudo isso numa versão bilíngue, em inglês e português. “O Guia Conhecendo o Ceará traz as informações mais atualizadas de cada lugar, como endereços, telefones, horários de funcionamento, acessibilidade e estacionamento, o que ajuda o turista escolher o lugar para visitar, de acordo com suas preferências”, observa Tayro Mendonça.

A publicação será encartada no jornal Diário do Nordeste e distribuída gratuitamente nos principais estabelecimentos e pontos turísticos do Estado. O Guia Conhecendo o Ceará tem o apoio da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado do Ceará.