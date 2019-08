Padre Fábio de Melo realizará penúltimo show da carreira em Fortaleza

O Padre Fábio de Melo encerrará a carreira musical e a capital cearense receberá o penúltimo show da carreira do religioso. O Movimento Amare realizará, no próximo dia 16 de novembro, o show "O Amor me elegeu", com o Padre Fábio de Melo, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO). O evento contará com participação especial do sacerdote jesuíta e fundador do Movimento Amare, Padre Eugênio Pacelli. O sacerdote já vinha dando indícios do desejo de parar com a carreira musical. No programa "Direção Espiritual" afirmou que deixará os shows. "Quero dizer que já estou me aposentando com o trabalho da música".

O evento na capital cearense, que tem caráter evangelizador e filantrópico, é dedicado às famílias, às comunidades católicas e demais pessoas que, de alguma forma, se sentem tocadas pelas mensagens e apelos, por meio das canções e/ou pregações do Padre Fábio. Além disso, visa envolver a sociedade em uma corrente do bem, criando uma rede de solidariedade permanente, que permita ampliar o número de pessoas dispostas a fazerem doações às entidades sociais, e consequentemente, despertar o real sentido do Cristianismo.

A renda será revertida em prol das obras realizadas pelo Movimento Amare, que promove ação social em instituições carentes de Fortaleza e Região Metropolitana.

O show "O Amor me elegeu" contará, ainda, com as participações dos evangelizadores e cantores locais: Suely Façanha, missionária consagrada na Comunidade Católica Shalom; Ticiana de Paula, consagrada na Comunidade Um Novo Caminho e do cantor, Philipe Dantas.

Segundo Padre Fábio, o seu trabalho mais recente "O Amor me elegeu", exibe logo na capa, apenas, a metade do seu rosto, mostrando um rosto incompleto, que remete a expressão de um tempo em que ele foi só a metade. E Deus o completou. “O Amor que me elege sabe que sou imperfeito, incompleto. Somente a misericórdia Dele pode me completar. O CD "O Amor me elegeu" é o resultado da dor, da angústia, das aflições", explica.

O último show da carreira será no dia 14 de dezembro em Belo Horizonte (MG).

Carreira



Padre Fábio de Melo é um sacerdote católico, cantor, compositor, poeta, escritor, professor e apresentador. Atualmente atua na Diocese de Taubaté, em São Paulo. Iniciou a carreira musical com a gravadora Paulinas-Comep, posteriormente na gravadora Canção Nova, um projeto independente com músicas tipicamente mineiras, o "Tom de Minas", passando pela Som Livre e Sony Music. Apresenta o programa Direção Espiritual na TV Canção Nova.

Sua história musical já soma 20 discos e 5 DVDs/ Blu-ray. Na literatura, Padre Fábio de Melo possui 13 livros publicados. São mais de 2 milhões de discos e mais de 3 milhões e meio de livros vendidos.



Serviço

Show Padre Fábio de Melo - "O Amor me elegeu"

Data: 16 de novembro de 2019.

Horário: 19h

Local: Centro de Formação Olímpica do Nordeste - CFO - Av. Alberto Craveiro - Castelão

Mais informações: 9 8158.0404.