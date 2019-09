Ousada e bem-humorada: relembre looks divertidos de Ana Maria Braga no ‘Mais Você’

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do Mais Você nesta sexta-feira (13) com um vestido réplica do figurino da cantora Beyoncé. Ousada e bem-humorada, essa não é a primeira vez que recorre a figurinos divertidos para comandar o programa.

Em outros momentos, a apresentadora já fez homenagem a artistas como Amy Winehouse, Britney Spears e Madonna, além de fantasiar-se em datas comemorativas e festivas, como as festas de Carnaval e de São João.

Reveja alguns dos looks mais inusitados de Ana Maria Braga!