"O Irlandês", de Martin Scorsese, ganha pré-estreia no Cineteatro São Luiz

O filme "O Irlandês", dirigido pelo cineasta Martin Scorsese, ganha pré-estreia exclusiva no Cineteatro São Luiz na próxima quinta-feira (14), em sessões às 14h e às 18h. Produzido pela Netflix e com distribuição da O2 Play, o longa também ganha sessões no Centro Cultural Dragão do Mar após a estreia no Cineteatro. A previsão é de que o filme entre no catálogo do serviço de streaming no dia 27 de novembro.

No roteiro, Frank Sheeran (Robert De Niro) é conhecido como "O Irlandês", um veterano de guerra conciliando a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel da máfia. Ao todo, o novo trabalho de Scorsese teve um orçamento de 159 milhões de dólares e vem sendo apontado pela crítica norte-americana como um dos fortes concorrentes ao Oscar. Além disso, nomes como Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel estão entre as estrelas da produção.

Parceria

Esta é a segunda vez que um filme da Netflix tem exibição realizada no Cineteatro São Luiz. A primeira vez foi marcada com a pré-estreia de "Roma", filme dirigido pelo mexicano Afonso Cuáron, ainda em janeiro deste ano.