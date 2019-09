No comando do 'Se Joga', Fernanda Gentil diz que viveu 'dilema' ao deixar a cobertura esportiva

Pela primeira vez no comando de uma atração de entretenimento, a jornalista Fernanda Gentil disse que "foi delicado" abandonar a cobertura esportiva e partir para novos desafios. A apresentadora estreia na próxima segunda-feira (30), sob o comando do "Se Joga", novo programa da TV Globo na faixa da tarde, ao lado de Fabiana Karla e Érico Brás.

"Fiquei em um dilema: 'Será que eu estou traindo minhas raízes, negando o que eu sempre quis?' Mas eu entendi na terapia que não. São ciclos", afirmou a apresentadora, emocionada, durante a coletiva de imprensa sobre a nova atração, na última sexta-feira (23).

Marcada pelo jeito irreverente de apresentar as notícias, a jornalista atuou por dez anos no time esportivo da Globo. Nesse período, apresentou os principais noticiários esportivos da casa. Em dezembro, ela deixou a condução do "Esporte Espetacular" para integrar o elenco de entretenimento da emissora.

"Encerrar o ciclo do Esporte foi muito delicado. Era um sonho que eu tinha. Eu trabalhei a vida toda para fazer Esporte e passa aquele filme na cabeça. É inevitável", conta a apresentadora.

Érico Brás, Fabiana Karla e Fernanda Gentil comandam o "Se Joga" FOTO: VICTOR POLLAK

Variedades

Aposta da Globo para o horário da tarde, o "Se Joga" vai estrear na grade da emissora a partir desta segunda-feira (30), logo após o Jornal Hoje. A atração pretende misturar jogos com anônimos e artistas, dicas de especialistas, humor e interatividade.

Além de Fernanda Gentil, também estão no comando da atração os atores Fabiana Karla e Érico Brás. Os comediantes Marcelo Adnet, Paulo Vieira e Jefferson Schroeder se revezam em quadros de humor que também compõem o vespertino.