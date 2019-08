Miley Cyrus lança faixa melancólica após separação e reclama de vícios do ex-marido

Após diversas especulações sobre os motivos da separação de Miley Cyrus, 26, e do ator Liam Hemsworth, 29, a cantora lançou a melancólica canção "Slide Away" que expõe sua tristeza em torno da relação.

Uma piscina cheia de remédios e garrafas de bebida é a imagem escolhida pela cantora como pano de fundo para divulgação do single. Segundo a revista People, enquanto Hemsworth reclamava da imaturidade de sua mulher, a cantora estava farta do abuso do ator com álcool e drogas.

Logo nas primeiras frases, ela revela sua tristeza: "Era uma vez, um paraíso", "Mas acordei e tudo tinha virado pó/querido, nós tínhamos nos encontrado, mas agora estamos perdidos/então, chegou a hora de partir". E deixa mais claro suas angústias em relação ao marido, "Quero uma casa nas alturas, não quero whisky e remédios".

Casados desde dezembro do ano passado, Cyrus e Hemsworth anunciaram a separação em 11 de agosto. Eles começaram a namorar em 2010, depois de atuarem juntos no filme "A Última Música". Após algumas idas e vindas, o casal anunciou seu noivado em 2012, mas o relacionamento terminou em 2013. Eles reataram três anos depois e acabaram se casando.

Poucas horas após a divulgação do término, Miley foi vista beijando Kaitlynn Carter, 30, que esteve no reality show da MTV The Hills: New Beginnings e recentemente se divorciou do apresentador Brody Jenner, 35.

As duas estão de férias na região do lago de Como, na Itália, e foram clicadas tomando sol deitadas uma ao lado da outra. Em algumas imagens, elas se beijam. Os registros foram divulgados com exclusividade pelo Entertainment Tonight, da rede americana CBS.