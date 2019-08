Miley Cyrus e Liam Hemsworth terminam casamento e cantora é vista beijando blogueira americana

Após oito meses, o casamento de Miley Cyrus, 26 anos, e Liam Hemsworth, 29 anos, chegou ao fim, segundo noticiou a revista americana People, no sábado (10). As especulações começaram na última semana, após Miley ter postado fotos sem seu anel de noivado, e ganharam mais força com um flagra da cantora beijando a blogueira americana Kaitlynn Carter, 30 anos.

Entre idas e vindas, Miley e Liam Hemsworth mantinham uma relação há mais de dez anos. Depois de vários términos, os dois se casaram em dezembro de 2018, em uma cerimônia intimista em Nashville, cidade natal da cantora. Ela e o ator se conheceram nos bastidores do filme A Última Música, que protagonizaram em 2009.

Representantes da cantora afirmaram, em nota, que “Liam e Miley concordaram em se separar neste momento. Sempre em evolução, mudando como parceiros e indivíduos, eles decidiram que isso é o melhor, enquanto ambos se concentram em si mesmos e suas carreiras". Nenhum dos dois comentou abertamente sobre o assunto em suas redes sociais.

Relacionamento com mulheres

Um dia antes do anúncio oficial do fim do casamento, fotos divulgadas por um site americano E! mostraram Miley aos beijos com a blogueira Kaitlynn Carter, que, assim como a cantora, também passou por um término recente. A digital influencer anunciou na semana passada que seu casamento com o apresentador Brody Jenner havia acabado. Kaitlynn e Cyrus estão de férias na Itália, acompanhadas da irmã de Miley.

A cantora sempre falou abertamente sobre sua sexualidade e, em 2017, revelou ser panssexual, atraída por pessoas de qualquer genêro e sexo, e uma pessoa queer, fora dos padrões de heteronormatividade.

Mesmo em um relacionamento hétero, a cantora sempre afirmou ter atrações por mulheres. “Pessoas se tornam vegetarianas, mas bacon ainda é uma delícia, eu sei disso. Eu tomei a decisão de ter meu parceiro, a pessoa que mais me apoia. Mas eu não me encaixo no papel de esposa. Nem gosto dessa palavra", revelou em julho deste ano à revista Elle.