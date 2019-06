Miguel Falabella tem conta bloqueada após muitas curtidas no Instagram

O ator e diretor Miguel Falabella relatou uma situação de dificuldade com o Instagram nesta quarta-feira (12). Segundo ele, a rede social teria bloqueado o perfil que possui por conta das curtidas dadas por ele no aplicativo. "Bloqueado por curtir demais. Assim é a vida! Mas continuo lendo o que me escrevem", afirmou em postagem.

Nos comentários, fãs e amigos do artista comentaram a situação e levaram o bloqueio na brincadeira. "Já aconteceu comigo! Somos intensos", escreveu a atriz Fabiana Karla.

Em resposta ao Uol, o Instagram afirmou que esse tipo de ação pode ser comum. Os bloqueios, ou a desativação de uma conta, pode ser um recurso utilizado para evitar comportamentos inadequados dos usuários da plataforma. "Para ajudar a nos livrar de spam, evite coletar curtidas, seguidores ou compartilhamentos artificialmente", diz uma das regras da rede.