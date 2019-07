Meghan Markle e príncipe Harry podem adotar criança na África, diz site

O príncipe Harry, 34, e a ex-atriz Meghan Markle, 37, estariam planejando aumentar a família com a adoção de uma criança africana, segundo informou o site Radar Online. O duque e a duquesa de Sussex são pais de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nascido em 6 de maio.

"Nada foi definido em ainda, mas isso seria o tipo de coisa que Harry e Meghan fariam em seguida", disse uma fonte ao site americano. Uma adoção seria uma novidade para a família real britânica e que poderia causar uma nova tensão do casal com a rainha Elizabeth 2ª.

"Harry e Meghan vão enfrentar muita oposição da 'velha guarda', mas eles são teimosos", disse a mesma fonte. "Tanto Harry quanto Markle ficaram profundamente comovidos quando visitaram um orfanato [em Botswana]. Eles prometeram um ao outro que voltariam e dariam a uma dessas crianças uma casa", completou.

A fonte disse ainda a publicação que, caso se confirma a adoção de uma criança africana pelo casal, "Harry estaria prestando uma homenagem final à sua mãe, a princesa Diana, que ajudou crianças na Angola". "E Meghan, que é mestiça, sente que honraria a herança de sua mãe, Doria, que é negra."

Batizado de Archie

Sem a presença da rainha, Archie foi batizado em cerimônia privada no Castelo de Windsor, mesmo local do casamento de seus pais, em 6 de julho. Sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, Archie foi batizado pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, no dia em que completou dois meses de idade. Segundo a nota oficial, ele vestiu uma réplica artesanal do vestido real de batismo que foi usado por crianças reais nos últimos 11 anos. "O original Royal Christening Robe, feito de rendas Honiton forrado com cetim branco, foi encomendado pela rainha Victoria em 1841 e usado pela primeira vez pela filha mais velha."

Restrito a 25 pessoas, o batismo foi acompanhado pelo príncipe William, 37, Kate Middleton, 37, a mãe de Markle, Doria Ragland, 62, e o pai de Harry, príncipe Charles, 70, dentre outros convidados.