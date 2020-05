Mari Gonzalez surpreende ao revelar uso de objeto para 'apimentar' a relação

Em bate-papo com seguidores pelos stories do Instagram, Mari Gonzalez surpreendeu o público ao mostrar acessório que usa para 'apimentar' a relação do casal neste domingo (17).

A ex-participante do BBB foi questionada por uma das seguidoras sobre como incrementar o momento. No vídeo, Mari aparece exibindo um par de algemas sem falar nada.

Mari é noiva do ex-BBB Jonas Sulzbach. Nas redes sociais, os dois têm compartilhado a rotina durante a quarentena.

A indicação da musa fitness repercutiu na web e alguns internautas relembraram a conversa que Mari teve durante o reality show com as outras participantes, quando Gabi Martins perguntou para as meninas se já haviam usado algema.

Ivy Moraes negou, enquanto Marcela McGowan revelou que sim. Mari, no entanto, pareceu não ter compreendido a pergunta. "Nunca fui presa, graças a Deus", disse a modelo.