Marcelo D2 prepara disco do Planet Hemp e diz que terá talk show no Instagram

O cantor Marcelo D2 tem usado o tempo livre de quarentena para trabalhar. Sem shows na agenda por causa da pandemia, ele tem produzido um novo disco para a sua antiga banda, o Planet Hemp.

Segundo ele, o processo está quase na metade. "No começo da quarentena eu já tinha 30% das letras escritas. Percebi que iria entrar nesse período escrevendo letra que não é fácil para cabeça. Estamos falando basicamente de tudo que o Planet Hemp falava. Está um disco bonito, forte e diferente", diz ele, em entrevista ao novo programa da RedeTV!, Trace Trends, que estreia na emissora nesta terça-feira (19), às 22h30. O programa tem apresentação e direção do jornalista e ator Alberto Pereira Jr.

Segundo o rapper, a ideia é lançar o álbum ainda esse ano. De acordo com D2, vem mais novidade. Ele lançará um talk show nas suas redes sociais: o Procurando a Batida Perfeita Em Casa. "Vou juntar um pouco das lives que fiz. A primeira teve bastante conteúdo, mostrei livros e filmes, vou me aprofundar nisso, além da música. A segunda live teve uma rapidez de câmeras, quero usar dessa fluidez", revela ele.

O artista conta no programa um pouco sobre como tem sido a sua quarentena. "Dentro dessa quarentena, tem dias que você fica: 'Eu vou mudar o mundo' e tem dias que vou lá para baixo. Tem dia que eu só fico na cama, vendo filme. Cultura é sempre uma coisa que me deixa muito esperançoso. Quando eu estou meio triste, eu leio um livro ou vejo um filme. Sempre me dá um canal de que tem jeito de mudança", declara o músico.