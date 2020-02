Marcela e Daniel se beijam na pista de dança durante festa, e Gizelly tem crise de choro

O Big Brother Brasil 20 teve mais uma festa na noite desta sexta-feira (14), com direito a muitas discussões sobre votos, algumas DRs e até a oficialização de um novo casal. Isso porque Marcela e Daniel finalmente se beijaram, após alguns dias de aproximação e chamegos.

O beijo aconteceu na pista de dança e foi comemorado pelos outros participantes, com exceção de Giselly, que ficou sem falar com a amiga e chegou a ter uma crise de choro. "Eu chego perto dela, ela faz bico. Nós já somos velhas pra isso, pra ela ficar brava por isso", desabafou Marcela para Daniel.

Mais para o final da festa, Marcela tentou uma nova aproximação, mas novamente Giselly pediu para ficar sozinha. "Você sempre vai ser a minha prioridade aqui dentro. Eu amo você, amiga", declarou Marcela, mas Gi novamente pediu para ficar sozinha, chorando.

"Estou muito triste com a Gi. Muito, muito, muito. Não gosto dessas coisas", afirmou Marcela a Daniel antes de irem dormir. "Mas eu não entendi. Por que ciúme? Ciúme do que?", questionou Daniel. "De eu estar com você. Por que ontem eu pedi pra ela sair da cama...", analisou a médica.

O outro casal da casa curtiu a festa junto e participou até de uma simulação de casamento, celebrado por Rafa. No final da noite, no entanto, Guilherme e Gabi tiveram um desentendimento por conta das discussões de voto. Líder da casa, Gui falou que não poderá atender aos pedidos da namorada.

"Se você votasse na Bianca, que é uma pessoa que eu gosto, eu não ia nunca virar pra você e falar alguma coisa. Isso que eu quero que você entenda. Eu vou fazer de tudo pra te dar liderança, anjo, só quero que você entenda que eu faço por você, não posso fazer pelos outros. Se eu fizer pelos outros, o meu está na reta", afirmou ele.

Outros brothers também conversaram sobre o paredão que será formado no próximo domingo. Ivy afirmou ter certeza que será o voto do líder, enquanto Manu, Giselly, Pyong e Victor Hugo conversaram sobre a possibilidade de colocarem no paredão Felipe Prior ou Lucas.

Marcela foi a primeira colocada na berlinda, já durante a prova do líder da última quinta (13). Os outros três indicados serão: o escolhido pelo líder e os dois mais votados pela casa. Esses dois últimos e Marcela ainda poderão se livrar do paredão na prova Bate e Volta. O Big Fone dará uma imunidade e tocará às 8h de domingo (16).