BBB 20: Guilherme é o novo líder e Marcela está no paredão

Guilherme é o novo líder da semana do BBB20. Na noite desta quinta-feira (13), Gabi terminou a prova na base águia, que deu a ela o poder de escolher o novo líder do reality e Guilherme foi sua opção. Marcela terminou na base samambaia e está no paredão.

Antes de começar a prova, o apresentador Tiago Leifert explicou que os participantes deveriam indicar, por meio de sorteio, quem deveria assumir cada base, que eram identificadas com nomes de plantas e animais. Quem terminasse na base samambaia, estaria no paredão e quem acabasse a prova na base águia nomearia o novo líder.

Assim, Marcela está no paredão por ter ficado na base samambaia. Gabi terminou na base águia, o que dava o direito de nomear o líder e escolheu Guilherme para o posto.

A primeira missão do novo líder é escolher quem irá passar a semana no lado VIP com ele, para ter direito a usar a cozinha principal da casa com um cardápio mais completo e também frequentar o Quarto do Líder. Com seis pulseiras disponíveis, suas escolhas foram: Gabi, Bianca, Mari, Flayslane, Rafa e Pyong.

Dinâmica do paredão

O paredão da semana será triplo, mas serão quatro indicações. "A indicação do líder no domingo, normalmente; os dois mais votados da casa no domingo; e uma pessoa vai ao paredão na prova de hoje, na prova do líder de daqui a pouquinho. Jogam a prova bate e volta essa pessoa que for ao paredão hoje, e os dois mais votados da casa.", explicou Leifert.

Big fone

O Big Fone vai voltar a tocar na casa no domingo (16), Tiago Leifert comunicou apenas para o público como será a dinâmica. "Teremos também um Big Fone, que vai dar uma imunidade. Ele vai tocar no domingo, às oito horas da manhã. Pra isso, a gente vai trancar o quarto do líder. Quem estiver lá no líder dormindo, não vai conseguir sair. O telefone vai ficar disponível pra quem não estiver dormindo no quarto do líder", finalizou.