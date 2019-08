Marca cearense desfila na Semana de Moda de Milão de 2019

Uma das maiores semanas de moda do mundo recebe, pela primeira vez, a marca cearense Rendá, a única do Nordeste no evento. A 'fashion week' de Milão deste ano acontece entre os dias 17 a 23 de setembro.

A label da cearense Camila Arraes traz no DNA modelos feitos a partir de renda renascença e se apresenta no dia 21. “Estamos absurdamente felizes com o convite e a oportunidade de estar em um dos maiores eventos de moda do mundo. A Rendá irá levar o que há de mais belo no nosso Ceará”, conta a designer.

A marca aposta na renda renascença em suas produções Divulgação / Nicolas Gondim

Serão 59 desfiles e apresentações nesta temporada e a abertura fica por conta da grife de luxo Prada, no dia 18 de setembro. Enquanto a Gucci finaliza a programação.