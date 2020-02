Manu Gavassi cogita possibilidade de estar grávida no BBB

A cantora Manu Gavassi, participante da 20ª edição do BBB, da TV Globo, cogitou estar grávida dentro da casa mais vigiada do país. Durante uma conversa com Marcela na manhã deste domingo (16), Manu revelou que a menstruação dela está atrasada.

Marcela, que é ginecologista, acalmou Manu e disse que fatores no confinamento podem ter ocasionado o atraso. "Pode ser só estresse, alimentação. Você come certinho lá fora?", perguntou Marcela. "Sim, nada do que estou comendo aqui, como lá fora", respondeu a cantora.

Em seguida, Marcela orientou que Manu pedisse um teste de gravidez à produção. "Mas se você está encanada, pede pra eles um teste (de gravidez)". A cantora ficou pensativa e foi para outro local da casa.

Turnê no Brasil

Mesmo estando confinada na casa do BBB 20, a equipe da cantora Manu Gavassi divulgou em vídeo postado nas redes sociais anunciando uma turnê dela após a passagem pelo programa. Fortaleza está com data confirmada.

A cantora deixou diversos vídeos gravados antes do início do Big Brother. Na publicação deste sábado, ela conta que vai levar o show "CUTE but PSYCHO Experience" a, pelo menos, sete cidades. Além da capital cearense, a turnê também passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Campinas. Em Fortaleza, o show acontece no Teatro Riomar, ainda sem definição para compra dos ingressos.

Marcela e Daniel se beijam na pista de dança durante festa

Marcela e Daniel finalmente se beijaram, após alguns dias de aproximação e chamegos. O beijo aconteceu na pista de dança e foi comemorado pelos outros participantes, com exceção de Giselly, que ficou sem falar com a amiga e chegou a ter uma crise de choro.

"Eu chego perto dela, ela faz bico. Nós já somos velhas pra isso, pra ela ficar brava por isso", desabafou Marcela para Daniel.

Mais para o final da festa, Marcela tentou uma nova aproximação, mas novamente Giselly pediu para ficar sozinha. "Você sempre vai ser a minha prioridade aqui dentro. Eu amo você, amiga", declarou Marcela, mas Gi novamente pediu para ficar sozinha, chorando.