Confinada no BBB 20, Manu Gavassi anuncia turnê pelo Brasil

Manu Gavassi ainda está confinada na casa do BBB 20, mas mesmo assim divulgou em vídeo postado nas redes sociais uma turnê após a passagem pelo programa. Fortaleza está com data confirmada.

A cantora deixou diversos vídeos gravados antes do início do Big Brother. Na publicação deste sábado, ela conta que vai levar o show "CUTE but PSYCHO Experience" a, pelo menos, sete cidades. Além da capital cearense, a turnê também passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Campinas. Em Fortaleza, o show acontece no Teatro Riomar, ainda sem definição para compra dos ingressos.

Esta não foi a primeira vez que Manu lançou novidades sobre a carreira enquanto ainda participa do reality. No dia 28 de janeiro, ela lançou um clipe para a música "Áudio de Desculpas", uma semana após o início do BBB 20.

Confira as datas da turnê: