Mansão de Luan Santana em São Paulo é avaliada em R$ 18 milhões

A carreira de Luan Santana, 28, vai muito bem, mas sua vida pessoal não fica para trás. Em reportagem veiculada pelo jornal O Dia e confirmada pelo F5, o cantor sertanejo comprou uma mansão avaliada em R$ 18 milhões no bairro de Alphaville (Barueri), no ano passado.

De acordo com as fontes, o imóvel tem mais de dois mil metros quadrados de área construída e tem cinco suítes, garagem ampla para mais de 20 carros, adega climatizada, elevador, cozinha, piscina, spa com sauna e até um espelho d'água.

Luan Santana comprou mansão em São Paulo avaliada em R$ 18 milhões Divulgação

O último lançamento do cantor foi seu DVD chamado "Viva", que foi gravado em Salvador com plateia de mais de 20 mil pessoas. A novidade será lançada somente no Globoplay, o serviço de streaming do Grupo Globo, e entrará no catálogo a partir da meia noite desta sexta-feira (23).

"Viva" tem 17 músicas, sendo 12 inéditas, e marca a volta de Luan às grandes plateias. Seus últimos foram menores: um acústico, em 2015, que reuniu de 2.000 a 3.000 pessoas, e o "1977", em 2016, gravado sem público.

O cantor diz que o processo de pensar sobre tudo que envolveria o DVD não foi fácil. "Teve dificuldade em relação a cenário, pessoas, repertório.

Teve uns dois momentos em que pensei: 'vou ter que largar isso'. Fiquei triste, parecia que tinha acabado meu mundo", conta ele, que na madrugada anterior ao show ainda fazia ajustes na setlist montada.