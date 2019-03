Mailson Furtado é um dos homenageados da Feira do Livro de Brasília deste ano

Cearense ganhador do Prêmio Jabuti no ano passado com a obra “à cidade”, Mailson Furtado é um dos homenageados da Feira do Livro de Brasília (Felib) deste ano. O evento – lançado na manhã da última terça-feira (12) – acontece de 6 a 16 de junho, no Complexo Cultural da República, espaço que compreende o Museu da República e a Biblioteca Nacional, na Esplanada dos Ministérios.

Uma das feiras mais tradicionais do País dedicadas à literatura, o projeto chega à sua 35ª edição com o tema “Biblioteca - Espaço do Prazer e do Aprender”, promovendo o resgate pela paixão em estar entre livros. Mailson deve participar do evento alavancando reflexões sobre o fazer literário, imergindo no gênero que o consagrou nacionalmente.

Além do poeta, a grande homenageada desta edição é Maria da Conceição Moreira Salles (in memoriam), em face do conhecimento e amor com os quais executou a profissão de bibliotecária. Mineira, ela atuou no ofício em Brasília, assumindo, em 1983, a Biblioteca Demonstrativa de Brasília (BDB), hoje batizada com seu nome, e colocou em prática o que aprendeu: uma biblioteca precisa ter vida.

Inovações

Conhecida por se manter sintonizada às mais recentes inovações do mercado, a Felib traz uma repaginação em sua estrutura. Prova disso é a presença do espaço denominado Lounge Tech, com novidades e integrações entre tecnologia e literatura.

Além disso, o evento traz para a programação exposições de livros, espetáculos artísticos, esquetes teatrais e shows de música, dinamizando o acesso a linhas impressas e digitais porque, no fim das contas, o que importa mesmo é ler.



Serviço

35ª edição da Feira do Livro de Brasília

De 6 a 16 de junho no Complexo Cultural da República – Esplanada dos Ministérios. Entrada gratuita.