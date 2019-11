Mãe de Caio Junqueira morre no dia em que o ator completaria 43 anos

Dona Maria Ines, mãe do ator Caio Junqueira, morreu no Rio de Janeiro na última sexta-feira (15), dia em que o filho completaria 43 anos. O fato foi confirmado por um membro da família, mas a causa da morte ainda não foi revelada. O enterro aconteceu na segunda-feira (18).

Além de Caio, Maria Inês também é mãe do ator Jonas Torres, que voltou a morar no Brasil após a morte do irmão. Dani Pinheiro, esposa de Jonas, homenageou a sogra nas redes sociais: "Ines, vai com Deus...super vovó, guerreira, peça rara, raríssima! Jonas, Pilar...força e todo o meu amor. Fica o amor. Sempre, pra sempre", declarou.

Caio Junqueira faleceu no dia 23 de janeiro após sofrer um acidente no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O ator não sobreviveu aos ferimentos e teve uma parada cardíaca.

Seu último trabalho foi na série O Mecanismo, da Netflix.