Luciano Huck visita o Cariri e procura histórias para quadro do Caldeirão

Luciano Huck esteve nas cidades de Juazeiro do Norte e Crato na última quinta-feira (31). O apresentador foi ao Horto do Padre Cícero para gravar para o Caldeirão do Huck e aproveitou para publicar fotos da visita nas redes sociais.

Tietado pelos devotos que participam da romaria de finados, Huck fez entrevistas em busca de boas histórias para um dos quadros do programa.

No Crato, o apresentador conheceu a história de Daniel e Emanuel, irmãos que produzem sandálias em uma pequena casa e revendem para uma fábrica. De acordo com funcionários do local, os dois participarão do quadro "Mandando Bem" e viajarão para o Rio de Janeiro no dia 9 de novembro.