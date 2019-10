Luciano Huck comenta anúncio da separação de Fernanda Souza e Thiaguinho

Luciano Huck usou as redes sociais para comentar o fim do casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza. Nos stories, o apresentador repostou o post do cantor de pagode com a legenda "Amamos vocês. Vocês são parte da nossa família. Sempre juntos".

O apresentador compartilhou a mensagem no seu perfil do instagram. Reprodução/Instagram

A última aparição pública do ex casal aconteceu na própria festa de aniversário de Huck, no início de setembro. Segundo o portal de notícias "Isto é", o casal apareceu sorridente no local.

Fernanda Souza e Thiaguinho anunciaram a separação na última segunda-feira (14) em seus respectivos perfis no instagram após 8 anos e meio de relacionamento. "O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou em uma linda amizade", comentaram os artistas na publicação.

Gratidão e amor foram os sentimentos compartilhados pelo ex casal, que afirmaram continuar a amizade.