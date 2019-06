Luana Piovani se pronuncia em vídeo e nega ter expulsado Pedro Scooby de casa

A atriz Luana Piovani voltou a se posicionar no Instagram sobre o relacionamento mantido com o ex-marido Pedro Scooby, atual namorado da cantora Anitta. Em passagem por Portugal, Scooby não dormiu na casa da ex-mulher, que mora com os filhos do casal, e gerou especulações nas redes sociais.

Luana resolveu rebater os boatos de que teria expulso o surfista da residência. "Aos que se interessam por fofoca, Pedro não quis dormir em casa porque não quis, foi dormir na casa de um amigo. Mas como disse para ele que achava importante ele dormir em casa, as crianças acordarem e vê-lo por ali, ele chegou muito cedo. E aí quando a Liz chamou por ele, ele estava em casa", afirmou em vídeos publicados no Instagram Stories.

Além de comentar a especulação, a atriz também agradeceu a presença do ex-marido no convívio após o episódio em que as crianças passaram mal, na última sexta-feira. "Apesar de tudo, quero ele bastante presente na minha casa e sempre muito próximo dos meus filhos, somos uma família", continuou.