Luana Piovani diz que Pedro Scooby pagou pensão dos filhos após atraso, mas reclama do valor

A atriz Luana Piovani, 43, afirmou em suas redes sociais nesta segunda-feira (30) que o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, 31, pagou a pensão dos filhos, após alguns dias de atraso. Ela, no entanto, reclamou do valor depositado por ele, aproximadamente a metade do que pagava antes.

A nova troca de farpas entre o casal começou quando uma internauta disse para Luana "mandar o ex pagar pensão e parar de cuidar da caridade que os outros fazem". A atriz então respondeu ser ridícula a postura do surfista: "Mandou 300 euros por filho, ainda bem que eles não dependem só disso." O valor equivale a cerca de R$ 5.120.

O comentário da internauta aconteceu após Scooby criticar pessoas famosas, com destaque a Rafa Kalimann, por fazerem trabalho voluntário no exterior e, segundo ele, não no Brasil. "Atravessa o oceano só porque lá a foto fica mais bonita", chegou a dizer ele em relação a foto da influenciadora e BBB na África.

A polêmica em relação à pensão dos três filhos de Luana e Scooby começou há mais de uma semana, quando a atriz revelou o atraso do valor de R$ 10 mil. Ele então respondeu, também pelas redes sociais, que não pagaria mais o valor que, segundo ele, foi estipulado por Luana, por não concordar com ele.

"Acho que a Justiça que vai determinar isso, não eu. Por que acho que é isso, se é justo vamos pela Justiça", afirmou ele, completando: "Pai vai ser sempre pai, meus filhos sempre serão meus filhos". Segundo ele, as crianças não precisam desse valor por terem escola e saúde gratuitos em Portugal, onde moram.

"Ano passado, eles foram pra Paris, Califórnia, Inglaterra duas vezes, Nova York, Fernando de Noronha, sendo que eles moram em Portugal. Andam de skate, têm os melhores skates, os melhores tênis, as melhores roupas (...) O que é luxo pra você? Por que eu não tinha isso quando era criança", afirmou ele à uma internauta, que o acusou de levar uma vida de luxo, ao contrário dos filhos.

Luana e Pedro começaram a namorar em 2010. O primeiro filho do casal, Dom, nasceu em março de 2012 e eles se casaram no ano seguinte. Em 2015 tiveram Bem e Liz e após uma breve separação em 2016, reataram. No início de 2019, Piovani e Pedro anunciaram o divórcio.

Atualmente, Scooby está namorando com a modelo Cíntia Dicker, 33. Já Luana namora com o basquete israelense, Ofek Malka, de 23.