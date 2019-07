Livro da escritora cearense Jarid Arraes integra lista de mais vendidos da Flip 2019

Finalizada na noite do último domingo (14), a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) já apresenta alguns números importantes relativos à última edição. Entre eles, a lista dos 15 livros mais vendidos na livraria oficial do evento, em que a cearense Jarid Arraes aparece com a obra "Heroínas negras brasileiras em 15 cordéis", publicada em 2017 pela editora Pólen.

A escritora, natural de Juazeiro do Norte e radicada em São Paulo, integrou a seleção oficial de autores e autoras convidados para a programação oficial da feira, sendo a primeira mulher cordelista a compor esse panorama.

Na ocasião, ela participou, no dia 13, da mesa Vila Nova da Rainha, no Auditório da Matriz, com Carmen Maria Machado, apresentando o mais recente livro, "Redemoinho em dia quente", seu primeiro de contos, saído pela Companhia das Letras.

Nesse movimento, também apresentou uma visão "refrescante" do sertão e bradou, junto à parceira na mesa, que a literatura é sobrevivência para as mulheres, atestando a força de sua trajetória na escrita, tanto em verso quanto em prosa.

Livro de Grada Kilomba foi o mais vendido desta edição da Flip Foto: Cortesia da artista

Diversidade

Na referente lista em que figura o nome de Jarid, também aparece a autora portuguesa Grada Kilomba – que lidera a lista, com "Memórias da Plantação - Episódios do Racismo Cotidiano", da Cobogó –; a nigeriana Ayobami Adebayo, com "Fique Comigo", da HarperCollins; e Ailton Krenak, com "Ideias para Adiar o Fim do Mundo", da Companhia das Letras.

Djamila Ribeiro e Gaël Faye também estão na seleção, que primou pelo destaque a negros e indígenas. Veja, abaixo, lista completa com os 15 títulos mais vendidos da Flip 2019 divulgado pela livraria oficial do evento:

1) Memórias da Plantação - Episódios de Racismo Cotidiano - Grada Kilomba (Cobogó)

2) Fique Comigo - Ayobami Adebayo (HarperCollins)

3) Ideias para Adiar o Fim do Mundo - Ailton Krenak (Companhia das Letras)

4) Também os Brancos Sabem Dançar - Kalaf Epalanga (Todavia)

5) Meu Pequeno País - Gaël Faye (Rádio Londres)

6) Sobre o Autoritarismo Brasileiro - Lilia M. Schwarcz (Companhia das Letras)

7) Uma Noite, Markovitch - Ayelet Gundar-Goshen (Todavia)

8) Maternidade - Sheila Heti (Companhia das Letras)

9) Lugar de Fala - Djamila Ribeiro (Pólen)

10) O Oráculo da Noite: A História e a Ciência do Sonho - Sidarta Ribeiro (Companhia das Letras)

11) Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis - Jarid Arraes (Pólen)

12) Cat Person e Outros Contos - Kristen Roupenian (Companhia das Letras)

13) Paletó e Eu - Memórias do Meu Pai Indígena - Aparecida Vilaça (Todavia)

14) Noite em Caracas - Karina Sainz Borgo (Intrínseca)

15) Terra Inabitável - David Wallace-Wells (Companhia das Letras)