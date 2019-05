Lilían Aragão pede desculpas por comentários preconceituosos

A mulher de Renato Aragão, Lilían, pediu desculpas após fazer comentários preconceituosos sobre os frequentadores de aeroporto na noite desta segunda-feira (27).

Nos vídeos compartilhados no Instagram, a blogueira comparou o aeroporto com rodoviária. "Vim no voo com cara de bermuda e chinelo no Rio de Janeiro para São Paulo", afirmou.

Após duras críticas dos seguidores, ela se retratou explicando que estava falando de uma situação específica. "Sou uma pessoa nova na internet e não sabia que repercutiria desse jeito o meu comentário, de uma situação específica".