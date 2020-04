Léo Santana se desculpa após causar polêmica com proposta de doação de 10 cestas básicas

O baiano Léo Santana usou as redes sociais para se justificar acerca da polêmica com a proposta de doação de alimentos. Nessa quarta-feira (1º), o cantor anunciou que fará um show por meio de live nas redes sociais no dia 3 de abril e que a cada 10 mil espectadores, fará a doação de 10 cestas básicas.

"A cada 10 mil pessoas que entrarem na live, eu doarei 10 cestas básicas para comunidades de Salvador, especificamente a minha, a Boa Vista do Lobato. Passem essas informações para geral. Se bater 100 mil pessoas, vão ser 100 cestas básicas", explicou.

No entanto, a ação foi criticada por alguns internautas. No Instagram, Léo tentou explicar a situação e afirmou ter sido "um mal entendido". "Não serão 10 cestas básicas doadas, seria muito injusto da minha parte. Peço desculpas se eu me expressei de forma errada. A ideia é fazer com que quanto mais pessoas assistindo, mais alimento eu vou doar".

Ainda no desabafo, o cantor disse que independente disso iria fazer as doações. "Vocês que vão assistir essa live, vão ser doadores indiretos também". Ao final, convocou empresários que também queiram participar da ação.