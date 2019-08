Lana Del Rey aquece para novo disco com clipe duplo e é capa da Billboard

Lana Del Rey, 34, lançou nesta quinta-feira (22) um clipe duplo para as novas músicas "Fuck It I Love You" e "The Greatest", que farão parte de seu álbum "Norman Fucking Rockwell". Nas duas novas faixas, Lana usa sua tradicional estética antiga e canta sobre amor e términos.

A cantora não lançava músicas novas há cerca de um ano, desde "Venice Beach" e "Mariners Apartment Complex", e da prévia de "hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it". As três canções estarão em seu novo álbum, que será lançado em 30 de agosto, mais de dois anos depois o último disco, "Lust For Life".

Para marcar o retorno da cantora, a Billboard também convidou Lana para ser capa de sua revista em agosto. Em entrevista, a artista fala sobre suas inspirações para os trabalhos.

"Eu tenho um lado mais excêntrico quando se trata da musa da minha escrita, mas eu sinto muito que a escrita não é minha: eu sou dela. Quando a escrita me pega, estou no seu tempo. Mas quando me deixa sozinha, estou na Starbucks, falando merda o dia todo", disse.

Sobre fazer canções originais, Lana disse que este "é o caminho mais longo e árduo". "Mas você chega ao ponto em que, quando todo mundo está apenas copiando um ao outro, você pensa: 'Eu me conheço bem o suficiente para não ir naquela onda [que todos estão indo]'".