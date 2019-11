Kondzilla: saiba quem é o maior produtor de funk do País

Quem está por trás de hits como "Bum Bum Tam Tam", "Deu Onda" e "Olha a Explosão"? Dono do maior canal do YouTube Brasil, com cerca de 53 milhões de inscritos, da Kondzilla Records, Kondzilla Wear e Portal Kondzilla, o fenômeno do funk não é um cantor. Produtor musical e diretor dos maiores hits do gênero, Kondzilla vem transformando o cenário da música brasileira e, principalmente, o significado do funk.

No dia 22 de novembro, ele vem a Fortaleza para participar de uma roda de conversa gratuita sobre empreendedorismo, diversidade, bastidores do funk, da periferia e do canal do YouTube como parte da programação do "Ceará e Fortaleza sem Racismo".

Mas, nem sempre foi assim. Desde criança o pequeno Konrad Cunha Dantas, nascido e criado na comunidade Vila Santo Antônio, localizada na cidade paulista de Guarujá, já era um grande fã de música. Porém, a sua trajetória de inserção neste universo só iniciou com a morte da mãe, em 2008, vítima de um aneurisma. Konrad, na época com 18 anos, e o irmão Kaue de 16 anos, receberam o dinheiro do seguro de vida e foram aconselhados a comprar um apartamento.

Mesmo assim, os dois decidiram usar o dinheiro para bancar os estudos, e assim Konrad ingressou no curso de efeitos visuais. A partir da ideia de produzir e divulgar clipes dos amigos funkeiros, abriu o Canal KondZilla no YouTube em março de 2012, depois de trabalhar rapidamente com o Charlie Brown Jr. O primeiro vídeo produzido alcançou a marca de 1 milhão de visualizações.

No mesmo ano, depois do sucesso de clipes como "Megane", de MC Boy do Charmes e "Tá Patrão", do MC Guimê, o império Kondzilla deu o seu primeiro passo com a Kondzilla Records. Depois, as outras empresas foram adicionadas.

Com a missão de conectar a música com o comportamento do jovem da favela, o produtor musical passou dos clipes para série em streaming. “Sintonia”, parte do catálogo original da Netflix, conta a história de três personagens moradores da favela paulistana e seus diferentes pontos de vista, abordando também o tráfico de drogas e religião.

Hoje, Kondzilla coleciona diversas parcerias com cantores de grande sucesso do funk como Kevinho, MC Jotapê, MC Kekel, Dani Russo, MC G15, entre outros. O hit "Bum Bum Tam Tam", por exemplo, já tem mais de 1 bilhão de visualizações no canal.