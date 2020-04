Iza volta aos sábados da Globo em reprise do programa Música Boa

Iza, 29, volta às tardes de sábado da Globo, a partir desta semana, como parte das mudanças da emissora por causa da suspensão de alguns programas devido à pandemia do novo coronavírus. A cantora, que já apresentou o Só Toca Top, ao lado de Tony Garrido, em 2019, agora estará no comando do Música Boa.

Originalmente exibido no canal pago Multishow, o programa terá sua sexta e mais recente temporada reprisada pela Globo no lugar do Só Toca Top Verão, apresentado por Ludmilla e Mumuzinho e que teve a temporada encerrada na semana passada.

"Estou feliz que tenham escolhido o Música Boa para voltar à grade. É um momento muito difícil que estamos passando [com a quarentena], mas esse programa foi bem especial para mim", afirma a cantora, que estreou como apresentadora no Música Boa, em 2018.

A atração que estreou no Multishow em 2014 reúne semanalmente grandes nomes da música, cantando canções próprias e de outros artistas, misturando MPB, pop, funk, sertanejo e vários outros ritmos. Originalmente, ele é ao vivo, daí o nome Música Boa Ao Vivo.

Thiaguinho foi responsável pela apresentação da atração em 2014 e 2015, passando o comando para Anitta, que permaneceu à frente por duas temporadas. Iza assumiu em 2018 e 2019 e passaria o comando para Ivete Sangalo, já confirmada, apesar de a edição 2020 ter sido adiada devido ao novo coronavírus.

Iza recorda que ficou lisonjeada com o convite para comandar o Música Boa lá em 2018. "Foi minha primeira experiência como apresentadora, um grande desafio e que me ensinou muito. Na estreia, foi difícil não me emocionar. E, a cada programa, eu aprendi demais com cada um que passou pelo palco."

Já no primeiro episódio, que será veiculado neste sábado (4), os convidados são Alcione, o rapper Marcelo D2 e o cantor Seu Jorge. "Espero que as pessoas curtam e se divirtam muito. Estamos passando por um momento difícil. Com mais gente em casa na quarentena, ter mais conteúdo é muito importante", avalia.

Após estrear como apresentadora no Música Boa, Iza também apresentou o Só Toca Top (Globo) por dois meses, no início do ano passado, e aceitou o desafio de virar jurada do reality The Voice Brasil, também em 2019, ocupando a vaga de Carlinhos Brown e ao lado de Lulu Santos, Ivete Sangalo e Michel Teló.

DESENHOS E MÚSICAS

Acostumada a uma agenda bastante agitada, Iza diz que o período de isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus tem sido usado para descansar, além de lhe dar mais tempo para se dedicar à casa e ao seu marido, o produtor musical Sérgio Santos, com quem está casada há quase um anos e meio.

"É um momento para a gente reavaliar nossas atitudes com o próximo, para a gente se curtir mais. Para mim, que viajo muito, está sendo ótimo poder descansar mais, ter mais tempo para a casa, para o meu marido", afirma ela, que voltou até a desenhar nesse período, o que não fazia há muito tempo.

"Estou pensando em algumas músicas novas também, aproveitando esse tempo para ouvir mais coisas ainda, escrever. Acho que as pessoas têm que procurar novos hobbys, cuidar da casa, ler, ouvir música, organizar a casa e refletir bastante sobre tudo o que está acontecendo."