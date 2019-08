Isabele Temóteo comenta suposta traição de Xand Avião: "Existem muitas pessoas ruins"

A digital influencer Isabele Temóteo, casada com Xand Avião, falou sobre a suposta traição do cantor que caiu nas redes sociais em junho deste ano. Em entrevista ao TV Fama, exibida nesta segunda-feira (19), Isabele declarou que esse tipo de notícia acontece com quem está no auge da carreira.

"Nós, mulheres casadas, sabemos quando uma fã se aproxima do marido por boas e más intenções. Esse tipo de coisa com certeza acontece para quem está no auge no sucesso. Se você não está no sucesso ninguém lembra de você. Existe muitas pessoas ruins nesse meio, mas Deus está aí para blindar ainda mais nosso casamrento e mostrar a verdade para todo mundo", explicou a digital influencer.





Isabele também falou da rotina de viagens dela e de Xand Avião. "Eu tento colocar minhas viagens quando ele está em viagem. Ele sempre está de segunda a quarta em Fortaleza. Eu tento deixar minhas viagens para os fins de semana, quando ele viaja".

Ainda no bate-papo, a digital influencer falou da relação com Solange Almeida. Ela contou que o contato diminuiu por conta da rotina, mas garante que o "carinho é o mesmo". "Um torcendo pelo sucesso do outro";



O boato da traição foi noticiado pelo colunista Leo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT. Segundo o colunista, o cantor teria trocado mensagens de Whatsapp com uma mulher, mas não teriam chegado às vias de fato.