III Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati será realizado em outubro

Com a proposta de reunir chefs renomados, artesãos, atrações musicais e pessoas apaixonadas por gastronomia, diversidade regional e oportunidades de negócios, o III Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati acontece de 25 a 27 de outubro, no centro histórico do município, conhecido como Rua Grande. Cursos e oficinas de gastronomia serão ofertados gratuitamente para os produtores locais, que também terão a oportunidade de apresentar seus produtos em uma enorme feira gastronômica que se forma a noite no mesmo local.

A programação está sendo preparada para transformar a rua Coronel Alexanzito, tombada como patrimônio histórico e nacional, num palco que preserva a história e celebra a cultura, o artesanato e a gastronomia do litoral cearense, por meio da valorização das potencialidades naturais, criativas e econômicas da região.

Serviço

Festival de Gastronomia e Cultural de Aracati

Data: de 25 a 27 de Outubro

Local: Rua Grande

Endereço: Rua Coronel Alexanzito

Gratuito