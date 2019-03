Idosa carnavalesca morre a caminho da Sapucaí

Responsável pelos destaques de luxo que desfilam pelo Salgueiro, Iracema Pinto, de 78 anos, morreu neste domingo, enquanto estava a caminho da Sapucaí. De acordo com o Jornla Extra, após sofrer um AVC dentro de um táxi, Iracema foi encaminhada ao Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu.

"Ahhhh Cema, você vai deixar saudades...Que você continue nos amando e cuidando para que tudo de certo. Ao querido Eduardo Pinto, o nosso carinho e solidariedade. Estamos de luto!", publicou a direção da Salgueiro no instagram.

O Salgueiro recontou na Sapucaí a história de Xangô, mostrando o orixá como símbolo de religiões e da imparcialidade. A partir dessa associação, a escola da Zona Norte também falou sobre a justiça no Brasil, no fim do desfile.