I'Music 2020: Legião Urbana, Skank e Alceu Valença são confirmados

Evento consolidado no calendário cultural de Fortaleza, o I'Music já tem programação confirmada. O festival de música realizado pelo Shopping Iguatemi acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2020.

As atrações deste ano são bem especiais. Para o primeiro dia, o público confere apresentações de Alceu Valença, Zé Ramalho e da banda Skank. No segundo, é a vez do rock invadir o palco com shows de Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e Jota Quest.

Para quem guardar lembranças do festival, o shopping montou a Loja do I'Music, um espaço em que o público pode adquirir produtos como copos e moleskines. A novidade desta edição é que todo o dinheiro arrecadado da venda será revertido para as instituições Casa da Vovó Dedé e Sociedade Lírica de Belmonte (Solibel).

A venda dos ingressos começa nesta quinta-feira (10) pelo valor de R$200 (inteira) e R$100 (meia). Para os clientes, a entrada é vendida pelo valor promocional de R$50 para quem fizer compras a partir de R$150.