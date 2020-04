Honor Blackman, a Pussy Galore de '007 Contra Goldfinger', morre aos 94

Honor Blackman, que ficou famosa por interpretar Pussy Galore no filme "007 Contra Goldfinger", de 1964, morreu em sua casa no Reino Unido, aos 94 anos.

Em comunicado enviado ao jornal britânico The Guardian, a família da atriz informou que a morte não teve relação com o novo coronavírus e que ela se foi "pacificamente, de causas naturais, em sua casa em Lewes, Sussex, cercada por sua família".

"Além de ter sido uma mãe e avó adorada, Honor foi uma atriz de talento criativo imensamente prolífico, com uma extraordinária combinação de beleza, cérebro e proeza física", diz ainda a nota. "Com sua voz única e uma delicada ética de trabalho, ela alcançou um status de ícone no mundo do cinema e do entretenimento."

A atriz faleceu em casa, de causas naturais Ben Stansall / AFP

Blackman foi uma das bond girls mais icônicas da franquia "007", contracenando com Sean Connery em um dos filmes mais célebres da série. Ela também teve papel de destaque como Catherine Gale, da série "Os Vingadores", exibida nos anos 1960.

A atriz britânica chamava atenção pelo conhecimento de artes marciais, que contribuíram para que ela conquistasse papéis em filmes e séries de ação.

Ela deixa dois filhos de seu casamento com o ator Maurice Kaufmann e quatro netos.