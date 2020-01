Hadson, do 'BBB 20', foi denunciado em 2018 pela ex-mulher, que pediu medida protetiva contra ele

Participante do BBB 20, o ex-jogador de futebol Hadson Nery já foi denunciado pela ex-mulher dele que chegou a pedir medidas protetivas contra o rapaz. No sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde o caso foi registrado, o processo é qualificado como contravenções penais e violência doméstica contra a mulher.

A medida protetiva, que é o pedido para que o acusado não chegue perto nem mantenha contato com a requerente, foi solicitada em julho de 2018 e durou o período de um ano. Atualmente, a decisão aparece como arquivada. O ex-jogador não chegou a contestar a decisão.

Procurada, a Globo não havia respondido à solicitação até a publicação deste texto. A ex-mulher do participante não havia sido localizada.

Hadson sempre teve como crush a cantora Jennifer Lopez, a JLo. Durante seu casamento, com a mesma mulher que o acusa, pediu a ela para pintar os cabelos para ficar mais parecida com a artista que ele tanto admira.